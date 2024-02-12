الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ116 مليون جنيه.. وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ القليوبية يوقعون عقد جمع ونقل المخلفات البلدية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مراسم توقيع عقد تقديم خدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع بأحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه، وذلك بين محافظة القليوبية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة (إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب)، وتم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد كل من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة وحسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية من المحافظة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومن شركة نهضة مصر  كل من اللواء أحمد شريف لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية  والتنفيذ والمهندس عزالدين يحى مدير عام قطاع القاهرة والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم إتخاذ القرار وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بالشركة.

الحكومة بكافة وزاراتها تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة 

ومن جانبه، شدد اللواء هشام آمنة على أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى في مستوى النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال شهر يناير الماضي، بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بالأحياء المستهدفة في الاتفاق وإحداث طفرة فى قطاع النظافة بما يحقق رضا المواطنين من سكان تلك المناطق والتي تعد من  الأعلى في الكثافة السكانية بالقليوبية.

الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة، حرص الحكومة على التقييم المستمر لشركات القطاع الخاص التي تم توقيع عقود لجمع ونقل ونظافة الشوارع من المخلفات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والإسكندرية وبورسعيد بما يحقق أقصى استفادة للمواطن وللدولة من تلك التعاقدات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الإتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأوضح "آمنة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة الكامل على إشراك القطاع الخاص فى منظومة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات.

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