جامعة بنها تحصد مراكز متقدمة فى بطولتى الشهيد الرفاعى والمصارعة للجامعات المصرية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51، المقامة بجامعة حلوان، بمشاركة 24 جامعة، وكذلك بطولة المصارعة للجامعات المصرية المقامة بجامعة المنوفية.

طلاب الجامعة حصدوا ذهبية و3 فضية و4 برونزية

وقدم "الجيزاوي" التهنئة إلى الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد ميدالية ذهبية، و3 فضية، و4 برونزية، كما قدم التهنئة لطلاب منتخب جامعة بنها لكرة القدم لصعوده إلى الأدوار النهائية، مشجعا لهم المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما، وذلك من أجل وضع طاقاتهم على المسار الصحيح واكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب والأمور الخاصة بهم.