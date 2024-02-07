محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية في مسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، التي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح.

واختتم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والوفد المرافق له من كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة الاحتفال بتكريم المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير وهما الشيخ محمد أحمد عبدالغني دغيدي القليوبية دورة قادة فكر - جائزة التميز الوظيفي لعام 2023م ـــ حصوله على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية دورة قادة فكر- جائزة التميز الوظيفي- الفوز بمرافقة بعثة الحج- دورة قادة فكر والشيخ محمد مجدي غنيم عوض القليوبية دورة قادة فكر- جائزة التميز الوظيفي2023م ـــ مسابقة اعرف قدر نبيك والشيخ إبراهيم رزق مفتش بإدارة قليوب.

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بهذه الذكرى المباركة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.