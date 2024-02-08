الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان جدول تظلمات الشهادة الإعدادية للطلاب فى القليوبية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم،

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية  جدول تظلمات الشهادة الاعدادية 2024، للراغبين في التظلم علي درجات الفصل الدراسي الاول.

شملت الجدول تحديد يوم لكل إدارة تعليمية أو أكثر حيث يبدأ  الأحد 11 فبراير باستقبال تظلمات ادارتي بنها وطوخ، الاثنين 12 فبراير إدارتي طوخ وكفر شكر، الثلاثاء 13 فبراير إدارة شرق شبرا الخيمة، الأربعاء 14 فبراير إدارة غرب شبرا الخيمة، الخميس 15 فبراير القناطر الخيرية وقليوب، السبت 17 فبراير الخانكة والعبور، الأحد  18 فبراير شبين القناطر والخصوص، الاثنين 19 فبراير التخلفات لجميع الإدارات.

آلية وإجرءات التظلم

تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط، يحضر ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من قبل لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير، للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب الهاتف ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت نتيجة الإعدادية بالدرجات  بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة  80.31 %.

كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة  للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.
ومن جانبه أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عددا من تقدموا لأداء الامتحانات (113262)  طالبا وطالبة وعدد (1889) طالبا وطالبة للاعدادية المهنية (٦) طلاب مكفوفين وعدد (50) لطلاب  الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 111035     طالبا وطالبة إعدادية عامة و1113 إعدادية مهنية

 

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