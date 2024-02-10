السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 4 إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

لقي 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهما غرقًا، وتم انتشال 3 جثث، وجارٍ البحث عن جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الاسماعيلية نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبيَّن اصطدام سيارة بتروسكيل كان يستقله 4 أشخاص، بينهم طفلة صغيرة، مما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وكلَّفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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