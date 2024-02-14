القليوبية تنظم ندوات تثقيفية داخل المدارس لمواجهة التنمر

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بالمحافظة فعاليات للتثقيف الصحي وعقد ندوات علمية وتربوية لخلق مجتمع دراسي صحي وآمن للطلاب داخل مدارس المحافظة بإشراف الدكتورة سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وأكدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الندوات التثقيفية بمدرسة تصفا الرسمية للغات والمدرسة الإعدادية المشتركة بتصفا ومدارس منطقة الخانكة التعريف بأهم الإساءات الخمسة وهي اللفظية وتحديداََ التنمر وأنواعه الحسي والمعنوي، وأضراره على الصحة الجسدية والنفسية، ودور الأهل والمدرسة في منع التنمر المدرسي وضرورة البعد عن هذا السلوك الخاطئ وتشجيع الطلاب على التعاون والمشاركة لنشر الحب والمودة بين جميع الطلاب وشهدت الندوات التثقيفية تفاعلاََ بين الطلاب والمحاضرين.

التوعية بأهمية النظافة الشخصية

وأضافت إبراهيم فى تصريحات صحفية، أن الندوات التوعية شملت التوعية بأهمية النظافة الشخصية وتسليط الضوء على الخطوات الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من الأمراض الانتقالية وتعزيز الصحة العامة للطلاب، بالإضافة إلى توعية الطلاب عن التغذية السليمة وصحة الفم والأسنان وتعريفهم بأهمية تبني نمط حياة صحية سليمة لبناء جيل صحي قوي.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، شرح احتياجات الطلاب اليومية من الأغذية الصحية وتوخي الحذر من الأغذية الضارة والممنوعة وأهمية وجبة الإفطار وكيفية معرفة الغذاء الصحي لنمو الجسم بطريقة سليمة.

ومن جهته، أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحى محافظة القليوبية، أن التنمر بأنواعه يعتبر قضية واسعة الانتشار وخطيرة ولها تأثير سلبي كبير على الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية للأفراد، مؤكدا أنه تعد ظاهرة إجتماعية مرفوضة شكلا وموضوعا وتتطلب معالجة مشكلة التنمر ضرورة اتباع منهج صحيح من الآباء والمعلمين والطلاب وتضافر جهود الجميع لضمان علاج المشكلة من خلال تشجيع الطلاب وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتقديم الدعم والتوعية، لخلق بيئة آمنة ومحترمة للجميع.

وأوضح جلال، أنه يوجد خطة بعقد عدة ندوات بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لحماية ودعم الطلاب وضمان الحصول على كامل حقوقهم في الجانب التثقيفي والوقائي.