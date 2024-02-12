استمرار فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" بجامعة بنها

لليوم الثاني، تواصل "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" فعالياته، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن فعاليات الهاكاثون مستمرة لليوم الثاني في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الهدف من هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم هو إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة، بما في ذلك الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، والإتاحة.

وأضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بهدف المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرمجية الحديثة وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، أن الفرق المتأهلة عددها 30 فريقًا يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

كما قام الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بجولة تفقدية اليوم لفعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" تحت شعار "الوطن محتاج لجميع الهمم" والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة ، ويأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

واستمع رئيس جامعة بنها خلال الجولة إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالهاكاثون، مؤكدا أن الهدف من هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة متضمنة الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة حريصة دائما على إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات الهاكاثون للمرة الثالثة.