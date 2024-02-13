مدير تعليم القليوبية تبحث تنفيذ مبادرات الرئيس لدعم الطلاب والمعلمين بالمدارس

عقدت الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بالقليوبية لمناقشة خطة المديرية حول تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لاختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس، وتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وخبراتهم في التدريس بناءا على تعليمات وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنها تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية؛ لتحقيق مناخ آمن للطلاب بالمدارس لتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية صاحب رؤية مستقبلية تحمل راية مصر بين دول العالم.

وأشارت إبراهيم إلى أنها تعمل على مواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها مشددة علي حرية اختيار الطلاب للمعلمين الذين سيؤدون المحاضرات ومجموعات الدعم المدرسى.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للقنوات التعليمية فقد تم الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في قنوات مدرستنا ١ و٢ و٣، والتي يتم الاستفادة منها في حصص المشاهدة، مشددة على ضرورة الإعلان عن جداولها بلوحة الإعلانات داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها مشيرة أنها تعمل على تفعيل الأنشطة التربوية داخل وخارج المدرسة وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعى والاهتمام بالرحلات الترفيهية والثقافية والعلمية والاهتمام بالمشروعات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن ورفع الوعى الثقافي لدى طلاب المدارس.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بوضع خطة تفعيل الغياب الالكترونى للطلاب والاهتمام بحضور الطلاب وجذب الطلاب للمدارس بتفعيل الأنشطة المتنوعة وعدم التراخى مع الطلاب والتشديد علي الحضور اليومى للطلاب والاستمرار فى تفعيل مبادرة حياة كريمة بالمدارس.

ونوهت إبراهيم بضرورة المتابعة اليومية للمدارس علي أرض الواقع ومحاولة إيجاد حلول سريعة لأى مشكلات طارئة بالمدارس وفق الامكانات المتاحة وتكريم وإبراز العناصر المتميزة من المدرسين والطلاب والاهتمام بهم ومتابعة فرق المتابعة والموجهين بالمدارس لتهيئة مناخ تعليمى آمن بمدارس القليوبية.

شارك فى الاجتماع أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة وتامر القلا مدير الأمن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة