بسبب الأمطار.. انقلاب سيارة محملة بالبرتقال على الطريق الزراعى ببنها

تعطلت حركة الطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، إثر انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بالبرتقال دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق “القاهرة - بنها” الزراعي وسقوط حمولة السيارة على الطريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة محملة بكميات كبيرة من البرتقال وتسببت الأمطار في انقلابها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.