إحالة المتهمين تسببوا في مصرع شخص بمشاجرة بالأسلحة بالخانكة

أحالت نيابة الخانكة اليوم 8 أشخاص تسببوا في مصرع شخص بالرصاص في نشبت بينهم بمنطقة الخانكة، للمحاكمة الجنائية.



وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجنى عليه.



وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بقرية عرب العيايدة بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وطرف ثاني 5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" أحدهم متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات.