الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي تُغلق كيانًا تعليميا وهميًا بالشرقية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

   أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية دي إم دي للعلوم الحديثة" والكائن مقرها في (شارع السلام – خلف مستشفى السلام - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية) وتدعي توفير شهادة موثقة ومعتمدة (دبلومة المساحة والخرائط، دبلومة التمريض)، لخريجي الدبلومات، وشهادة الثانوية العامة، والأزهرية والجامعة وذلك في الأقسام الآتية (تمريض – معامل تكرير البترول – المساحة)، بمصروفات ميسرة وبالتقسيط.

 

أيمن عاشور: مُناقشة الآليات إنشاء صندوق دعم المُبتكرين المُقترح من الرئيس السيسى


ووجه الدكتور أيمن عاشور، بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى، مشيدا بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

 

txt

التعليم العالى: المستشفيات الجامعية لها دور كبير فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية


من جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
 

وزير التعليم العالي البحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الثانوية العامة معامل تكرير البترول مصروفات ميسرة

مواد متعلقة

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

بعبع الأسر المصرية.. ماذا يريد أولياء الأمور والطلاب من «نظام الثانوية الجديد»؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

ياسر القاضى: الرئيس يمتلك استراتيجية ورؤية خاصة بالدولة ويقترح موضوعات لا تطرأ على بال المختصين «2»

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟