التعليم العالى: المستشفيات الجامعية لها دور كبير فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية

شهدت المستشفيات الجامعية تقدمًا كبيرًا خلال الاعوام السابقة كما قامت بدو فعال بتنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة كما تعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

دور المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك دورًا فاعلًا للمستشفيات الجامعية فيما يخص تنفيذ المبادرات الرئاسية والتي من بينها مبادرة ١٠٠ مليون صحة وصحة المرأة والقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى مبادرة قدم صحيح، مشيرًا إلى أنها ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مستوياتها التعليمية، والاقتصادية، والمجتمعية، والصحية،.

وأكد عبدالغفار أن هناك تعاونًا من قبل الجامعات مع مبادرة حياة كريمة لإطلاق قوافل شاملة للمراكز والقرى التي تتبعها بالمحافظات الواقعة في النطاق الجغرافي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى.



دور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين

كما أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن مستشفيات جامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، والمعهد القومي للأورام، ومعهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط، عملت كمراكز إحالة لاستقبال المحولين من نقاط المسح المختلفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلي الدور الرائد للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني فى الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية الدقيقة.