التعليم العالى: دعم الباحثين استثمار مهم فى مستقبل البحث العلمى فى مصر

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بالباحثين المصريين لنشر أبحاثهم العلمية بمجلات علمية لدعم البحث العلمي في مصر.

وأكدت الدكتوة عبير الشاطر، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نشر الباحثين أبحاثهم في الخارج يعمل على تحسين مستوى الجامعات عالميًا، والارتقاء في التصنيفات العالمية المختلفة.

وأضافت "الشاطر" أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لنشر أبحاث الباحثين في المجلات العلمية، ومنها مُبادرة (STAR) التي تُعد مُبادرة فريدة من نوعها، حيث تم تطويرها لتزويد المؤلفين والباحثين بإمكانية الوصول المجاني إلى المقالات العلمية في المجلات الدولية والإقليمية الرائدة في جميع المجالات المتخصصة، وذلك تخفيف العبء المادي على الباحثين المصريين في النشر والتصفح بمجلات (Taylor & Francis) الدولية.

وكان أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، معتبرًا أنه استثمار مهم في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكًدا أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، معتبرًا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للشباب.

وأشار عاشور إلى أن جهود الوزارة في مجال النشر العلمي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المصرية المنشورة في الدوريات العلمية العالمية بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز النشر العلمي في الجامعات المصرية، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز سمعة الجامعات المصرية، ومكانتها العلمية.

وأشاد الوزير بجهود مؤسسة سبرنجر نيتشر العالمية فى مجال بحث وتحليل المعلومات من خلال العمل مع مختلف المؤسسات المعنية بجميع أنحاء العالم، مثمنًا التعاون القائم بين بنك المعرفة المصرى ودور النشر العالمية، وعلى رأسها مؤسسة سبرنجر، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات للجامعات والمراكز البحثية على صعيد النشر العلمي والتصنيفات الدولية، مثمنًا دور بنك المعرفة المصرى (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين.