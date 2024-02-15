الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية الوقاية من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من اندلاع جائحة جديدة من فيروس كورونا في أي وقت، لذلك زاد البحث خلال الساعات الماضية عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال وطرق الوقاية من الفيروس، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية، الدول بسرعة الاستعداد لمواجهة الجوائح الجديدة من فيروس كورونا.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 

أكد الخبراء والمتخصصون أن أعراض  الإصابة بالمتحور الجديد NJ.1 تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة، كما إنها تتشابه مع غيرها من الفيروسات التنفسية الأخرى، مشددين على ضرورة طلب الرعاية الصحية من الطبيب المتخصص أو المستشفى فى حال كانت أعراض الإصابة شديدة.

وأشار الخبراء إلى أن أعراض متحور كورونا تشمل..

  • السعال المستمر والذي يعد من الأعراض المشهورة للمحور الجديد.
  • ألم الحلق الذي تم الإبلاغ عنه من قبل بعض الحالات.

كيف تحمي نفسك من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد؟ وتأثيره على الحوامل والأطفال

  • الصداع الذي يمكن أن يعاني منه بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.
  • ضيق التنفس الخفيف الذي قد يعاني منه بعض الحالات في بعض الأحيان.
  • البرد يعتبر أيضا عرض حيث أنه يمكن ملاحظة أعراض نزلات البرد، مثل سيلان الأنف أو انسدادها.
  • الإسهال أيضًا يعد من الأعراض. 
    بالإضافة إلي الحمى والآلام الشديدة في الجسم، وكذلك التعب والإرهاق المصاحب لتلك الأعراض.

تأثير متحور كورونا على الحوامل 

المتحور  الجديد يستهدف من يعانوا من الضعف في المناعة، وكبار السن وأيضا الأطفال الصغار بالإضافة إلى الحوامل.

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6 طرق للوقاية.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

وتؤكد الدراسات أن متحورات كورونا تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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