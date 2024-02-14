"الصحة" تكشف حزمة الخدمات الطبية ضمن برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدم حزمة من الخدمات الطبية لفئة كبار السن، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، لافتًا إلى أنها تشمل فحوصات إكلينيكية عامة، وفحوصات معملية، بالإضافة إلى فحوصات غير معملية.



وأشار "عبدالغفار"، لـ"الدستور"، إلى أن قائمة الفحوصات الإكلينيكية تشمل؛ فحص حدة النظر، قياس ضغط الدم، قياس كتلة الجسم، فحص الفم والأسنان، وتقييم نفسى وتغذوى، بينما تشمل الفحوصات المعملية؛ سكر تراكمى، سكر عشوائى، وظائف الكلى، قياس نسبة الدهون والكوليسترول، قياس نسبة الهيموجلوبين، والدم الخفى فى البراز، فى حين تشمل الفحوصات غير المعملية؛ رسم القلب، وسونار "موجات فوق صوتية" على البطن والحوض، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها.

برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»

وأفاد "عبدالغفار"، بأنه تم تقديم الخدمات الطبية لنحو 900 ألف مواطن فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» منذ انطلاق البرنامج في أكتوبر 2022، لافتًا إلى أنه تم إجراء 517 ألفا و375 مواطنا من فئة كبار السن خلال عام 2023.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

كارت متابعة دورية

وقال إنه يتم تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات المصابة إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، حيث يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويًا.

يذكر أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.