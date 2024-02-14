الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل حول "الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية".. الأربعاء المقبل

ورشة عمل
ورشة عمل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول كل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، وذلك يوم الأربعاء المقبل ٢١ فبراير، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

تهدف ورشة العمل نظريًا وعمليًا إلى الإلمام الشامل بكل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، والطريقة المثلى للعمل عليها وكيفية إرسال التقارير عن طريق  استخدام الـ(medDRA coding). 

الآثار العكسية الخاصة بالتطعيمات

وأشارت هيئة الدواء إلى أن ورشة العمل ستطرق إلى الآثار العكسية الخاصة بالتطعيمات  والأخطاء الشائعة في الإبلاغ عن جميع الآثار العكسية، لافتة إلى أن الورشة مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية بشركات الأدوية.

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وقالت إن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤. 

وأشارت إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

فى سياق آخر، استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، دكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.

التعاون المشترك

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة.

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واستهل رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد الذي تولاه مؤخرًا.

فيما أشاد الدكتور نعمة عابد بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدًا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.

 

الدواء ورشه عمل الآثار العكسية للأدوية ورش عمل الصحة العالمية

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