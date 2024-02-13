الثلاثاء 13 فبراير 2024
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مصر

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني

رئيس هيئة الاعتماد
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يلتقي قداسة البابا تواضرو

التقى الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد GAHAR وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دولياً من “الاسكوا”، تمهيدًا لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، ناقش الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكداً أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتمامًا كبيرًا حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية. وأضاف بأنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن نجاح هذا المشروع القومي الهام يستلزم تضافر وتكامل مختلف أطراف المنظومة الصحية، مشيدًا بالدور الكبير للمنشآت الصحية التابعة للكنيسة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن سعادته باهتمام قداسة البابا بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الكنيسة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للأطقم الطبية داخل القطاع الصحي ولطالبي الخدمات الطبية من المرضى وذويهم.

وقدّم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على تعاونه المثمر والمستمر ودعمه اللامحدود لجهود الدولة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهوده في إعلاء قيم المحبة والإخاء والإنسانية في المجتمع.

ومن جانبه، أثنى قداسة البابا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، واهتمام فخامة الرئيس السيسي بهذا الملف من خلال المبادرات الصحية المختلفة التي تقدم خدماتها للمصريين، مشيرًا إلى أهمية الصحة للإنسان، وكذلك أهمية استمرار التوعية الصحية.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا مدحت، مديرة المكتب الفني، والدكتور محمد الطحاوي مدير مكتب المتابعة لشؤون رئيس الهيئة، والأستاذة مروة حسين، مديرة المركز الإعلامي والتسويق وتنمية الأعمال، والأستاذة نسرين علي، مديرة العلاقات العامة والمراسم.

أحمد طه رئيس الهيئة العامة قداسة البابا تواضروس الصحية التعاون بين الهيئة

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