الدواء: دورة تدريبية للتعريف برحلة المتعامل من ترخيص قيد سجل المستوردين إلى ترخيص المستودع

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية للتعريف برحلة المتعامل من ترخيص قيد سجل المستوردين إلى ترخيص المستودع.

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها في مستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لترخيص أو تجديد رخص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة وتعريف الشركات المستوردة على الإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد لأي سبب يتطلب التجديد.

ورشة عمل

وقالت هيئة الدواء، إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ولمدة يومان بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.



وأشارت إلى أن الدورة مقدمة للصيادلة أصحاب المستودعات والمخازن، كما تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الأربعاء الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

المؤتمر الدولي السنوي لطب الأسنان

وفى سياق أخر، شاركت هيئة الدواء المصرية، في المؤتمر الدولي السنوي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي، الذي انعقد في دولة الإمارات.

وقالت إنه تم خلال المؤتمر، الذي يعد من أكبر المؤتمرات والمعارض العلمية التي تقام سنويًا في مجال طب الأسنان، استعراض أحدث المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان وأحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال، وذلك بحضور كبرى المصانع والشركات العالمية والعربية.

وعلى هامش المعرض، عقدت هيئة الدواء المصرية العديد من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية لبحث سبل التعاون في توطين صناعة مستلزمات الأسنان بمصر.

كما عقدت الهيئة اجتماعات لنقل تكنولوجيا التصنيع لبعض مستلزمات الأسنان المصنعة بالدول الأوروبية والمملكة العربية السعودية وبحث سبل توطينها داخل جمهورية مصر العربية، وتم خلالها استعراض دور الهيئة في توطين المستلزمات الطبية وانجازات الهيئة في توطين العديد من المستلزمات، وما تقدمة الهيئة من جهود للمساهمة في جذب الاستثمارات واتاحة الفرص الواعدة لدعم الاستثمار في القطاع الدوائي.

وفي نهاية الاجتماعات تم الاتفاق مع عدد من الشركات السعودية، على تنظيم لقاءات في مصر لمناقشة توقيع اتفاقيات بين الجانب المصري والسعودي لتوطين مسلتزمات الأسنان في مصر.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية بمواكبة ومتابعة التطورات العالمية في مجال طب الأسنان، وكذلك بذل كافة الجهود الممكنة لتوطين الصناعات الهامة بمصر تماشيا مع رؤية مصر 2030.