6 طرق للوقاية.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، يتصدر دائما محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، وهو المتحور الذى وصفته منظمة الصحة العالمية فى وقت سابق، بكونه مثير للاهتمام، حيث يمثل المتحور الجديد JN.1، نسبة أكثر من نصف من نسب الإصابة بفيروس كورونا.

أعراض متحور كورونا الجديد

تتشابه أعراض متحور كورونا الجديد JN.1 مع باقى متحورات فيروس كورونا وكذلك باقى الأمراض التنفسية الأخرى ومنها الإنفلونزا ودور البرد، وتشمل الأعراض.

ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى

تأثير كورونا على الحامل

تزداد خطورة الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من الفئات وعلى رأسهم كبار السن والحوامل والأطفال ومرضى الأورام والمصابين بأمراض مناعية، حيث إنهم أكثر عرضه عن غيرهم لمضاعفات فيروس كورونا.

وأكدت الدراسات أن تأثير فيروس كورونا على الحوامل قد يؤدى لمخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوى وفشل الأعضاء بالجسم وممكن الوفاة، كما يمكن أن يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية عدد من الطرق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتى تشمل..