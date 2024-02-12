الإثنين 12 فبراير 2024
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مصر

الصحة تستأنف العمل بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك احتراماً من الدولة لصحة وسلامة الطلاب.

وقال لـ"الدستور" إن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك في 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة فحصت 2 مليون و883 ألف طالب في المرحلة الابتدائية في مختلف مدارس الجمهورية، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول.

المسح الطبي للطلاب

وأضاف "عبدالغفار" أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وأشار إلى أن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

الصحة الانيميا السمنة التقزم التأمين الصحي صرف العلاج بالمجان

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