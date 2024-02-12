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مصر

"الصحة": تنفيذ 169 قافلة طبية مجانية خلال يناير الماضي

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 169 قافلة طبية، قدمت خلالها الخدمات العلاجية بالمجان لـ201 ألف و475 مواطنا، خلال شهر يناير الماضي؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 32 ألفًا و584 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 1311 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

الإجراءات الاحترازية

وأكد «عبدالغفار»، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تقديم الخدمة.

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وفي ذات السياق، نوه الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، بأنه تم إطلاق 167 قافلة طبية خلال شهر فبراير الجاري بجميع المحافظات؛ بهدف التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن القوافل تتضمن تقديم الخدمات الطبية من كشف وعلاج في تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.


وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،
https://www.facebook.com/egypt.mohp/?locale=ar_AR

الصحة قافلة طبية الخدمات العلاجية الخدمات الطبية المجالس الطبية المتخصصة

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