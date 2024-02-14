الأربعاء 14 فبراير 2024
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مصر

"الصحة" تتفقد مستشفى إمبابة العام وتتابع عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

تفقد وفد وزارة الصحة والسكان، اليوم، مستشفى إمبابة العام، لمتابعة سير العمل، ومتابعة عمل وحدة الأشعة المقطعية متعددة الفحوصات، المقدمة من حكومة كندا، وذلك بحضور السفير لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد أقسام المستشفي والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية للمرضي، حيث يضم المستشفي عدة أقسام متخصصة منها ( قسم زراعة الأسنان، والأبحاث الإكلينيكية، والتغذية الوريدية، وجراحات التجميل والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي، ومناظير الجراحة العامة)، وتبلغ السعة السريرية 273 سريرًا، ما بين أسرة رعاية متوسطة ومركزة، ورعاية أطفال والحروق، بالإضاقة لـ12 غرفة عمليات مجهزة.

الذكاء الاصطناعي

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الحكومة الكندية قدمت مجموعة من أجهزة الأشعة المقطعية لثلاثة مستشفيات (إمبابة العام، ومنوف العام، وكفرالزيات العام)،  مشيرًا إلى أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مجهزة بأحدث معدات التصوير المقطعي، وتعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي في الفحوصات، سواء العادية أو بالصبغة، بالإضافة لوحدة تحكم ومعالجة الصور لتسهيل إجراءات الفحوصات، مشيرًا إلى أن الجهاز مجهز بحاقن أتوماتيك  "انجيكتور".

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ومن جانبه، أعرب السفير الكندي بالقاهرة، عن سعادته بدعم المنظومة الصحية في مصر، وأكد أن كندا ثابتة في دعمها لمصر والمبادرات التي تعطي الأولوية للمساواة في مجال الصحة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الكندية.

تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية

وأعرب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة والسكان والحكومة الكندية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصر، مشيرًا إلي أنه من خلال المشروع  المشترك، نجح البرنامج في شراء وتركيب ثلاثة أجهزة مسح مقطعية متطورة في مرافق الرعاية الصحية الرئيسية، في محافظات القاهرة، والمنوفية والغربية، حيث تقدم خدمات مجانية، ويشمل ذلك التشخيص المبكر واتخاذ قرارات العلاج الدقيقة وفي الوقت المناسب ودعم التعافي.

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