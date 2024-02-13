الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توقع بروتوكول تعاون مع البرج والمختبر لإجراء التحاليل بالمجان

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

شهدت وزارة الصحة والسكان، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومعامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، لإجراء الاختبارات المعملية للمواطنين بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة من جانب الوزارة، والدكتورة منال عبدالعزيز رئيس قطاع العمليات بمعامل المختبر، والدكتور عبدالعزيز النقلي رئيس مجلس إدارة معامل البرج.

"الصحة": تنفيذ 169 قافلة طبية مجانية خلال يناير الماضي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين فروع معملي البرج والمختبر بمحافظات الجمهورية، كنقاط لإجراء التحاليل الطبية للأورام السرطانية (القولون، البروستاتا) بالمجان للمنتفعين من المبادرة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه بموجب البروتوكول تقوم وزارة الصحة، بمتابعة تقديم الخدمات والربط بين المعامل والوزارة عن طريق الربط الإلكتروني، حيث تقوم الوزارة بإمداد المعامل بالكواشف والتي يقابلها عدد مماثل من النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وتابع "عبدالغفار"، أن المعملين يلتزمان بإجراء تحليلي سرطان (القولون والبروستاتا) للمواطنين مجانًا بعد إجراء الاستبيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

txt

الصحة تستأنف العمل بمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين وزارة الصحة والسكان والشركاء من مختلف قطاعات الدولة لتوسيع العمل بالمبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، مشيرًا إلى أنه بموجب البروتوكول يتم إجراء كل الاختبارات المعملية للمواطنين المترددين على المعامل للاستفادة من خدمات المبادرة بالمجان.

وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون معامل البرج لمختبر للتحاليل الطبية مبادرة الكشف المبكر علاج الأورام السرطانية

مواد متعلقة

«تقنيات حارقة».. «الدستور» تحقق: كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعى فى حرب غزة؟

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

مدبولى من البرلمان: تراب سيناء عزيز على المصريين.. وما يحدث فى غزة سيسهم فى تقويض أمن واستقرار المنطقة

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

جنوب إفريقيا تقدم طلبًا عاجلًا لـ"الجنائية الدولية" بشأن هجوم إسرائيل على رفح

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟