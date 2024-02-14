مصر وجنوب إفريقيا تبحثان التعاون فى السياحة العلاجية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السفير بتشيكي جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب إفريقيا لدى مصر، والسيد فولوفهيلو ثيميلي، السكرتير الأول بالسفارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالقاهرة.

وناقش اللقاء التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة، وحوكمة النظام الصحي، ودور الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل العامة "للرعاية الصحية، للاعتماد والرقابة الصحية، للتأمين الصحي الشامل"، والدور الاستراتيجي لوزارة الصحة والسكان، وأنظمة الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة، بالإضافة إلى قصص النجاحات والإنجازات التي حققتها هيئة الرعاية الصحية، والتي انعكست إيجابًا على تطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وأهمها تطوير البنية التحتية والمعلوماتية الصحية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والخدمات الفندقية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، والاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر في الرعاية الصحية، وغيرهم الكثير، كما تطرق اللقاء إلى النظام الصحي في جنوب إفريقيا وتطبيق التأمين الصحي الشامل ودور القطاع الخاص.

مجالات السياحة العلاجية

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه خلال اللقاء تم بحث فرص التعاون مع جنوب إفريقيا في مجالات السياحة العلاجية والاستثمار الصحي وتناقل الخبرات الصحية، لافتًا إلى أنه ستتم دراسة عمل تحالف مع كبرى المستشفيات في جنوب إفريقيا "Steiff Big Hospital" للتكامل في خدمات السياحة العلاجية واحتواء أسواق السياحة العلاجية لمرضى القارة كبديل عن السفر للهند وأوروبا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: أنه نستهدف عمل استثمار مشترك مع جنوب إفريقيا بإنشاء عيادات متخصصة لتقديم خدمات السياحة العلاجية في البلدين، مؤكدًا أن الوقت الحالي يمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات الصحية من جنوب إفريقيا إلى مصر بعد انضمامهما لمجموعة البريكس، وتابع الدكتور السبكي: ننفذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم الخبرات المصرية في مختلف مجالات الرعاية الصحية والتعاون الكامل مع الأشقاء الأفارقة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في القارة بأكملها.

من جانبه، أشاد السفير بتشيكي جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب إفريقيا لدى مصر، بالطفرة التي أحدثها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في كل المجالات، وعلى رأسها برنامج الرئيس للإصلاح الصحي الشامل، معربًا عن امتنانه لدعم فخامة الرئيس السيسي الكامل الجهود الرامية للنهوض بصحة القارة الإفريقية.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد السفير على موقف الرئيسين المصري والجنوب الإفريقي الموحد الداعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز تواصل المساعدات الإنسانية لغزة، مشيدًا بجهود القطاع الصحي المصري لاحتواء أعداد كبيرة من المصابين وتقديم أفضل خدمات صحية لهم.

وتابع: لم أكن أتوقع حجم الطفرة التى حققتها هيئة الرعاية الصحية المصرية في تطوير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وحوكمة النظام الصحي والاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مؤكدًا العمل خلال الفترة المقبلة على تفعيل علاقة استراتيجية بين المؤسسات الصحية في جنوب إفريقيا وهيئة الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وريادة السياحة العلاجية في القارة.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء