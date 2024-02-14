الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: تفتيش 9 آلاف مؤسسة صيدلية وتحريز مضبوطات بـ20 مليون جنيه

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كثفت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير الماضى على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

وشمل المرور على أكثر من ٩٠٠٠ مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

الأماكن غير المرخصة

وتمكن مفتشو هيئة الدواء من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى الهيئة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، من تنفيذ أكثر من ٢٠٠ حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر يناير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات ما يقارب ٢٠ مليون جنيه.

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وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها بجميع المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

مخالفات بخصوص تداول الأدوية

وتهيب هيئة الدواء بجميع الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء.

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يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.

جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
جانب من الحملات التفتيشية الموسعة لهيئة الدواء المصرية
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