كيف تحمي نفسك من أعراض متحور فيروس كورونا الجديد؟ وتأثيره على الحوامل والأطفال

مازالت دول العالم تسجل إصابات يومية من متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، حيث أنه يمثل أكثر من نسب الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك زاد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا وتأثيره على الأطفال والحوامل وكذلك طرق الوقاية من الفيروس.

أعراض متحور كورونا الجديد

تشير عدد من الدراسات إلى أن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد يتشابه مع باقى متحورات كورونا والأمراض التنفسية الأخرى لكونه يصيب الجهاز التنفسي العلوي.

وتشمل أعراض الإصابة بفيروس كورونا..

ألم أو تهيج في الحلق: قد يصاحبه صعوبة في البلع.

آلام الجسم أو عدم الراحة: يوصف غالبًا على أنه آلام في العضلات.

ارتفاع درجة حرارة الجسم: هي أحد الأعراض الشائعة لكورونا وغالبًا ما تكون الحمى إحدى العلامات المبكرة للعدوى.

السعال: قد يكون السعال مستمرًا، خاصة السعال الجديد أو المتفاقم، جافًا أو مصحوبًا بالبلغم.

التعب: الشعور بالتعب الشديد أو الشعور بالضعف العام، ويمكن أن يستمر حتى بعد تحسن الأعراض الأخرى.

احتقان الأنف أو سيلان الأنف: أعراض شبيهة بالبرد، ولكنها أقل شيوعًا من الأعراض الأخرى.

وأكدت الدراسات إلى أنه حال كانت أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد شديدة، فإنه يجب طلب للخدمة الطبية على الفور من خلال المراكز الطبية المتخصصة واستشارة الطبيب المتخصص.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

كشفت دراسة حديثة قام فريق الدراسة التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، أن النساء الحوامل اللواتي لم يتلقين لقاح كورونا وأصبن بالفيروس كن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من ضائقة تنفسية.

وقامت الدراسة بفحص 221 امرأة حاملًا، 151 منهن لم يتم تطعيمهن قبل إصابتهن بكورونا، ووجد الفريق أن التعرض لكورونا في الرحم قد ينشط الالتهابات في الشعب الهوائية لدى الأطفال حديثي الولادة، مما يؤدي إلى إصابتهم بضيق في التنفس.

وأظهرت النتائج أيضًا أن احتمالات الإصابة بضائقة تنفسية كانت أكبر بثلاث مرات لدى الأطفال الذين ولدوا لأمهات لم يتلقين تطعيم كورونا، مقارنة بأولئك الذين ولدوا لأمهات تلقين اللقاح.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.