الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

طب عين شمس تنظم ندوة توعوية للاحتفال باليوم العالمى للسرطان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

في إطار النشاط العلمي والحرص المجتمعي لكلية طب عين شمس نظم قسم الأورام بطب عين شمس ندوة حوارية توعوية للاحتفال باليوم العالمي للسرطان.

وذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة.

وبمشاركة الدكتور لبنى عز العرب، أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام، وأ.د نشوى فؤاد، مدرب الصحة العامة (Health Coach)، ود.نرمين مصطفى، مدرس علاج الأورام، وبحضور الدكتور وجيدة أنور، أستاذ قسم طب المجتمع، وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة كلية الطب وموظفيها.

افتتحت الدكتور هالة سويد الندوة بتوضيح الدور الحيوى المقدم من مستشفيات جامعة عين شمس فى الكشف المبكر وعلاج الأورام والمساهمة بالمبادرات الرئاسية والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بجميع الأقسام كأولوية بخطة تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

حيث استهلت الدكتور لبنى عز العرب الندوة بإلقاء محاضرة عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن الكشف المبكر وعلاج السرطان.

كما أوضحت الدكتور نشوى فؤاد كيفية الوقاية من الأورام باتباع نظام صحى سليم، ثم تبع ذلك مناقشة مفتوحة بالإجابة عن أسئلة الحضور بصورة مبسطة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.

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من الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للسرطان هي مبادرة عالمية لزيادة التوعية بمرض السرطان تحت شعار "سد فجوة الرعاية"، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًّا، من خلال زيادة وعي الأفراد والمجتمع، وتؤكد على أهمية الوقاية من السرطان والكشف المبكر وتوفير كل سبل العلاج للمرضى.

تضمنت الندوة حوارات نقاشية بأهمية التوعوية المجتمعية بالحياة الصحية السليمة وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، مثل السرطانات وأمراض القلب والسكر والتنوية عن وجود عيادة الكشف المبكر عن الأورام بقسم علاج الأورام والتركيز علي حملات توعوية مختلفة واسعة النطاق تهدف الي رفع الوعي وتعزيز النمط الصحي السليم  وأهمية الكشف المبكر للوقاية ولتقليل خطر الإصابة بالسرطان.
مع حضور أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة والطلاب والعاملين بالكلية بطب عين شمس.

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