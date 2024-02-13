الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنطقة الأزهرية بالمنوفية تعلن عن ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالمنوفية ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية، للطلاب الراغبين في التظلم على النتائج الخاصة بهم بعد الإعلان عن نتيجة الترم الأول.

 

وحددت المنطقة الأزهرية يوم 26 من فبراير الجاري أخر موعد لتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالشهادة الإعدادية، فى مقر الكنترول بمعهد شبين الكوم الأزهري، ويدفع الطالب رسوما قدرها 20 جنيها للمادة الواحدة، كما أن مقر كونترول شبين الكوم هو مكان رؤية أوراق الإجابة المرغوب في التظلم عليها.


وأشارت المنطقة الأزهرية بقيادة الشيخ السعيد محمد الصباغ، بدء تلقي طلبات الطعون على نتائج الفصل الدراسي الأول بالشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى الاثنين 26 فبراير 2024.

 

وأفادت المنطقة بأنه بالنسبة للشهادة الإعدادية تقرر تلقي الطعون بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة وسداد الرسوم المقررة بالخزينة وتسلم الطلبات بمقر كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعهد شبين الكوم الابتدائي النموذجي من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

علي صعيد آخر كان حصل 165 طالب وطالبة على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول، بعد ظهورها رسميا عقب اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون المحافظ  وانتهاء مسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة من كافة الإجراءات والمراجعات اللازمة.

واعتمد أمس اللواء إبراهيم أبو ليمون نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بنسبة نجاح 88،73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971طالب.

وسادت حالة من السعادة بين الطلاب وأولياء أمورهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول بنسبة النجاح المرتفعة عن الأعوام السابقة، وذلك بعد أيام عانى منها الجميع في الانتظار والترقب، لحين الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح والتجميع والمراجعة النهائية قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول.


كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب


 

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