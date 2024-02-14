الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل ملخصات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الامو عن تحميل ملخصات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال موقع الكترونى لها عن تحميل ملخصات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf.

تحميل ملخصات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf

وترصد الدستور كل ما تريد معرفته عن منهج الصف الأول الثانوي بالاضافة إلى تحميل ملخصات الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2024 pdf.

يمكنك تحميل كتب الصف الأول الثانوي من خلال الرابط التالى وهو رابط  موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

توزيعة منهج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024الكيمياء: الباب الأول كامل - الباب الثاني إلى درس المول.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول  2024الفيزياء: الباب الأول كاملا - الباب الثاني إلى درس أنواع العجلة فقط.

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اللغة العربية:

الفصل الرابع والخامس من القصة.

قيم اجتماعية.

عصر صدر الإسلام (شعر ونثر).

الاستعارة المكنية.

العفو مأمول من أجل حياة كريمة.

أعمال اسم المفعول.

اللغة الإنجليزية:

الوحدة الثالثة + Revision1 + الوحدة الرابعة.

اللغة الفرنسية:

الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

الفيزياء:

الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

الكيمياء:

الفصل الأول والثاني من الباب الثاني.

الأحياء:

الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني.

التاريخ:

الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية.

الجغرافيا:

الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 الأحياء: من الكربوهيدرات إلى النظرية الخلوية.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 اللغة الإنجليزية: الوحدتين الأولى والثانية.

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 الفلسفة: الوحدة الأولى: مبادئ التفكير الفلسفي - الموضوع الأول التفكير الإنساني.

 

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