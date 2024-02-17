موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 

تتصاعدة حدة البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024 لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب أولياء الأمور في وضع خريطة زمنية للمذاكرة لأبنائهم للانتهاء من كافة المناهج الدراسية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الثاني 2024 خلال اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدرساي الحالي 2023-2024 حيث تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2024 وبذلك تستمر الدراسية في الترم إلى نحو 16 أسبوع دراسي.

ويمكن للطلاب في كافة المراحل التعليمية الاطلاع على المحتوى التعلمي لكافة المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

موعد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية الترم الثاني 2024

تجرى امتحانات طلاب الدبلومات الفنية الترم الثاني 2024 يوم 1 يونيو 2024 على أن يتم إعلان مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات عن الجداول المنظمة لسير الامتحانات لكافة المواد الدراسية وفقا لنوع الدبلوم الفني (صناعي، تجاري، زراعي، ….) ونظامه التعليمي الـ 3 - 5 سنوات خلال الأيام المقبلة.

وتجرى الامتحانات العملية قبل انطلاق الامتحانات النظرية بأسبوع وذلك دون الخلل باليوم الدراسي حيث يتم إجراء الامتحانات العملية على مستوى المدرسة المقيد بها الطالب تحت إشراف الإدارة التعلمية التابع لها بشكل رسمي حيث تعد تلك الأيام من أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني والمقدرة بنحو 69 يوم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية خلال الفترة من يوم 10 يونيو المقبل وحتى يوم 13 يوليو 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والذي تم اعتماده رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعيلم والتعليم الفني.

اقرأ أيضا

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024