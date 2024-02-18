الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة القاهرة ووزيرة الهجرة يبحثان اليوم التعاون المشترك فى ملف الهجرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

يستقبل الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم، بمكتبه، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث التعاون المشترك في ملف الهجرة وتبادل الخبرات والمعرفة، حيث من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة القاهرة في المجالات البحثية بشأن ملف الهجرة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة في إعداد الدراسات والبحوث، التي تدعم عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكذلك تعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات جامعة القاهرة المتخصصة في تقديم رؤى علمية وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف الحيوي.

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وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن حصول كلية العلاج الطبيعي على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة من أكبر الشركات الدولية المانحة للأيزو (GIC الأمريكية) وهي: شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة 9001:2015، وشهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية 45001:2018، وشهادة الأيزو في استمرارية الأعمال 22301:2019، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب معها كجامعة من جامعات الجيل الرابع، ووضع طرق إدارة كليات الجامعة المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن حصول مختلف كليات ومعاهد وإدارات الجامعة على شهادة الأيزو وتجديدها للعديد منها يُعد أحد أهم إنجازات الجامعة الإدارية وعلامة من علامات تميزها وارتقائها وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.

الخشت جامعة القاهرة وزيرة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج طلبات العاملين بالخارج ملف الهجرة

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