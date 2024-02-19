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مصر

إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية بالفصل الدراسى الثانى

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات للمديريات التعليمية، لضبط العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، من خلال دعم القرائية بالمدارس للصفوف الأولى، ومتابعة ظاهرة التسرب التعليمي وإعطاء أولوية واهتمام للتعليم المجتمعي.

وأكد وزير التربية والتعليم على إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية "حياة كريمة، مبادرة التعليم حياة مع فودافون، مبادرة أنت الحياة"، والاهتمام بكل الأنشطة والمسابقات.

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كما وجهت الوزارة بضرورة التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳، بشأن لإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ۲۰۲۳، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي العام/ الفني.

وكذلك متابعة إجراءات اختيار مبادرة (۱۰۰۰) معلم من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس، ومتابعة تسليم العمل للمعلمين الجدد المسابقة (۳۰) ألف معلم، وكذا تسليم ٥٤ معلم 5% وإعفائهم من شرط الشهادة المؤمنة، وتفعيل دور وحدات التواصل والدعم للمعلمين بالمديرية، ومتابعة تسليم التابلت الطلاب الصفين الأول الثانوي العام بالمديرية.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد كريم أحمد عبدالفتاح الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية؛ وذلك فى إطار جولاته المستمرة لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، وانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وفى مستهل زيارته، تفقد الوزير اليوم الرياضى بالمدرسة أثناء تواجد فصول الصف الأول الإعدادي في فناء المدرسة، حيث شدد الوزير على تفعيل يوم النشاط الرياضى بالمدرسة وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، كما وجّه الوزير باستمرار يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع للطالبات، مؤكدًا أن هذا اليوم يساعدهن على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

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كما تفقد الوزير النشاط الموسيقى بالمدرسة، حيث قدمت إحدى الطالبات أغنية وطنية، وقد أشاد الوزير بموهبة الطالبة، وشجعها على ممارسة موهبتها وتنميتها، كما تحدث مع الطالبات حول أهمية النشاط الموسيقى، مؤكدًا أنه غذاء الروح والوجدان.

وقد تفقد الوزير أيضًا أحد فصول الصف الثانى الإعدادي أثناء تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واستمع إلى شرح المعلم، وناقش الطالبات حول مدى استفادتهن من الدرس، مؤكدًا أهمية تعلم اللغة وإجادتها وتنمية مهارات التحدث بها والتواصل.

وفى أحد فصول الصف الثانى الإعدادي، استمع الوزير إلى شرح مادة الدراسات، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الاستفادة من هذه المادة وأهمية التعرف على التاريخ والاستفادة منه فى المستقبل، كما وجّه المعلم بتوصيل المعلومة بسهولة ويسر، لتحقيق نواتج التعلم المرجوة منها.

كما تفقد الوزير أحد الفصول أثناء شرح مادة اللغة العربية، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الدرس ومدى الاستفادة منه، وحث الطالبات على أهمية القراءة للتعرف على المفردات والمعانى.

 

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