الإثنين 19 فبراير 2024
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مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، ويقدم "الدستور" خلال السطور التالية رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وآخر موعد لتسجيلها.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

اقتربت المدة المحددة لعمل الاستمارة الالكترنية، لدخول امتحانات الثانوية العامة، من الانتهاء، فتسارع الطلبة والطالبات، لمعرفة رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي  2024 لمليء بيانات الاستمارة، استعدادا للحصول على أرقام الجلوس.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ويمكن للطلبة والطالبات، الذين لن يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية، لدخول اختبارات الثانوية العامة هذا العام، يمكنه الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالضغط على الرابط التالي: هنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وقيمة رسوم استمارة الامتحانات

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

لابد من تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد، وفي حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا يمكنك إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: هنا.

اختيار الحساب الإلكتروني للمعلم أو الطالب.، والنقر على إنشاء البريد الإلكترونية.، كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ستظهر جميع بيانات الطالب بشكل مباشر للتأكد منها قبل البدء في إنشاء الحساب والتأكيد.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وقيمة رسوم استمارة الامتحانات

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يوم الخميس القادم الموافق 22 من فبراير 2024 الجاري، أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة، بدء من يوم 11 فبراير وإلى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة من يوم 22 يونيو 2024 المقبل، طبق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري لعام 2023/2024، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

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