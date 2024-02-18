جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وقيمة رسوم استمارة الامتحانات

زاد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك مع تسجيل استمارة امتحانات المرحلة الثانوية في كافة محافظات الجمهورية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الجاري 2023 - 2024 خاصة مع تحديد توقيت إجرء الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن المخطط الزمني للعام.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية سيطون خلال شهر مارس المقبل حيث تكعف حاليا لجنة وزارية على وضع جدول زمني لتيسير أعمال الامتحانات 2023-2024 لطلاب الصف الثالث الثانوية في جميع محافظات الجمهورية بالشعبة العلمية والأدبية بشكل مبدئي وعرضه على اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للاطلاع عليه وتغيير ما يلزم لكافة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة انتهاء طلاب 3 ثانوي عام من تسجيل بياناتهم في استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وتحميل كافة المستندات اللازمة للاستمارة.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 والواجب سدادها قبل تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة في أحد مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية المقدرة بنحو 210 جنيه ويتم تقديم إيصال السداد ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة عبر موقع الوزارة أو عند تسليم الاستمارة الإلكترونية للمدرسة المقيد بها الطالب.

ويجب على كافة أولياء الأمور تسديد رسوم الاستمارة قبل انهاء موعد التسجيل يوم 22 فبراير 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك حتى يتمكن اللجنة من مراجعة كافة الاستمارات وإخطار الطلاب في حالة وجود معلومات خطأ أو نقص أوراق.

الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تتلخص الأوراق اللازمة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 فيما يلي:-

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس مدون عليها اسم الطالب رباعي.

إيصال سداد رسوم استمارة الثانوية العامة.

إقرار ولي الأمر بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجنة.

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