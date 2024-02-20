الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم" تشكيل لجان لمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن المدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تشكلت لجان لمراجعة الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن مهمة اللجان التأكد من صحة البيانات الموجودة داخل الاستمارة الإلكترونية، خاصة الأسم والمواد الدراسية التي سيؤدي فيها الطالب الامتحان والشعبة، وذلك قبل تسليم الاستمارات إلى كنترولات الثانوية العامة.

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الرسمي

ووجهت المدارس جميع الطلاب المتأخرين عن تسجيل استمارة التقدم للامتحانات، بسرعة الانتهاء من كتابة البيانات عبر موقع الوزارة من خلال البريد المدرسى لكل طالب، موضحة أن التقدم للامتحانات يكون بملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة.

 رابط تسجيل الاستمارة 

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت لطلاب الثانوية العامة، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024.

 ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارةhttps://moe-register.emis.gov.eg

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

الخميس المقبل 22 من فبراير 2024 الجاري، أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لعام 2024، ويبدأ تسليم الاستمارات في المدرسة، بدء من يوم 11 فبراير وإلى يوم الخميس 29 فبراير 2024.

فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة من يوم 22 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني للعام الدراسي الجاري لعام 2023-2024، عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. وقيمة رسوم استمارة الامتحانات

وانطلق أول بث تجريبي لمحاضرات الصف الثالث الثانوى العام، من مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، بمحافظة القليبوبية، إلي جميع مدارس المرحلة الثانوية بإدارة كفر شكر التعليمية بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك لجذب الطلاب للمدارس وحضور المحاضرات بانتظام وان المحاضرات يقوم بإلقائها نخبة متميزة من المعلمين الأكفاء.

 

الثانوية العامة المدارس الثانوي العام امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2024 الاستمارة الالكترونية الصف الثالث الثانوي العام كنترولات الثانوية العامة

مواد متعلقة

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية

محافظ الفيوم يؤكد قوة التعاون البناء والمثمر بين الجانب المصرى واليابانى فى مجال التعليم

وزير التعليم يطمئن خلال اتصال هاتفى بمحافظ الوادى الجديد على الحالة الصحية للطلاب المصابين فى حادث السيرك 

حجازى: الملتقى الثقافى ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم

وزير التعليم ومحافظ الفيوم والسفير اليابانى يشهدون الملتقى الثقافى بين الطلاب المصريين واليابانيين بالمدرسة اليابانية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات

"التعليم" تخاطب المديريات لترشيح معلمين لجودة الأداء في التعليم الفني

إعداد خطة للرحلات المدرسية لزيارة المشروعات القومية بالفصل الدراسى الثانى

الأكثر قراءة

عاجل| رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة