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مصر

وزير التعليم يطمئن خلال اتصال هاتفى بمحافظ الوادى الجديد على الحالة الصحية للطلاب المصابين فى حادث السيرك 

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

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وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن ٣١ طالبا تعرضوا لإصابات طفيفة إثر انهيار مدرج سيرك كانوا يجلسون عليه لمشاهدة عرض السيرك، وتم نقل جميع الطلاب المصابين على الفور لمستشفى الخارجة التخصصي بالخارجة، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي تابع عن كثب حالة الطلاب بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما وجه الوزير مدير مديرية التربية والتعليم المهندس سيد عبدالعزيز عطية بمتابعة حالة الطلاب والاطمئنان عليهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

 

وزير التربية والتعليم مستشفى الخارجة التخصصي إصابات طفيف انهيار مدرج سيرك مشاهدة عرض السيرك

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