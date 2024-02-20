"التعليم" تكشف تفاصيل فعاليات البرنامج التدريبي بالتعاون مع "USAID"

تعددت أنشطة المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية، منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، فقد شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم فعاليات البرنامج التدريبي التي تنظمه الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقالت المديرية في بيان لها: وذلك ضمن أنشطة مشروع ( تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصرى) لمعلمى وموجهى وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس الفنية الزراعية وأعضاء سوق العمل وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية.

وتابعت: كان ذلك بحضور الدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية والمهندس احمد العمرى مستشار التعليم الزراعى بالادارة العامة بالوزارة والمهندس ممدوح مهنى خبير مناهج بالادارة العامة بالوزارة والمهندس سيد على مدير التعليم الزراعى بالمديرية وهشام ذكى مسئول المشروع وايمن على منسق ورشة العمل.

ومن جانبه، أشار وكيل الوزارة إلى أن البرنامج التدريبي رفع مهارات وكفاءة معلمي وموجهي ومديري مدارس الثانوية الفنية الزراعية وتزويدهم بالمعارف المهارات والخبرات والسلوكيات التي تساعدهم في تطبيق منهجية الجدرات

وأضاف، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تدريب معلمى وموجهى وأعضاء سوق العمل على أعمال التقييم النهائي لأمتحانات دبلوم المدارس الفنية الزراعية فى منهجية الجدارات المهنية

وأشاد وكيل الوزارة خلال بيان صحفي عن فعاليات اليوم الثلاثاء باهمية التدريب للفئات المستهدفة وقدم الشكر للقائمين على التدريب، مطالبًا المتدربين بنقل خبراتهم لزملائهم بالمدارس والعمل على تفعيل التدريب وقياس أثر البرنامج التدريبي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.