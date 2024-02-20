الثلاثاء 20 فبراير 2024
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إنفوجراف

"التعليم": قبول أعضاء جدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التقدم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، بامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 فبراير حتى الخميس 29 من نفس الشهر، على أن يتم عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين يومي الأحد والإثنين 3 و4 مارس، ويتم الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الخميس 7 مارس.

ووجهت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لرؤساء اللجان والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية أن يتم توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، على أن يتم رفعها على جروبات واتس آب خاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حدة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، إن ذلك يأتي في إطار حرص التعليم الفني بالوزارة على حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) لعام 2024، وذلك بناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية للمدارس التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة داخل اللجان.

كما وجهت الوزارة ضوابط اختيار الأعضاء الجدد للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية 2024، منها مراعاة التجديد السنوي بنسبة لا تقل عن 30% على الأقل من العاملين باللجنة من الأقدم إلى الأحدث لكل فئة، بالإضافة إلى أنه يتم اختيار الأعضاء غير الملتزمين بنظام وضوابط العمل باللجنة والمتسببين في بعض المشاكل أثناء سير العمل، وكذلك الأعضاء الذين ارتكبوا أخطاء أثناء العمل باللجنة خلال العام الماضي، على أن تكون هذه الأخطاء مثبتة بمحاضر فعلية ثم تحريرها، وكذلك الأعضاء الأقل كفاءة في العمل وأقل تعاونًا مع الزملاء ورؤساء العمل، وذلك بناء على التقييم الذي يتم بمعرفة رئيس الحجرة، وموافقة رئيس اللجنة في العام السابق بضوء المحاضر التي تم تحريرها في شأنهم، وتوقيعهم بالعلم أثناء الواقعة وتوقيعهم عليها بالعلم.

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وطالبت وزارة التربية والتعليم بتشكيل اللجنة عن العام الماضي 2023، وكذلك أسماء المستبعدين، كما طالبت بكشف بأسماء الأعضاء الجدد لهذا العام 2024 مختومًا بخاتم اللجنة.

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لجان النظام والمراقبة امتحانات الدبلومات الفنية مقابلات شخصية داخل اللجان التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم

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