جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لكل شعبة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ازدادات محركات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يرصد "الدستور" فى التقرير التالي، تفاصيل إعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2023/2024:

ترتقب كنترولات الثانوية العامة، استلام الاستمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي، الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي، بعد مراجعتها والتاكد من صحة البيانات فى تلك الاستمارتين استعدادا لاصدار أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب، واعتماد الجدول الرسمي لعقد الاختبارات.

من المقرر الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد الموافقه علي ترتيب المواد واختيار الأيام، من عمل استطلاع داخل اتحاد طلاب مدارس مصر.

وتعقد اختبارات الثانوية العامة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، الدور الأول، بينما تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحان مادة اللغة العربية، أن يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد.

الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة ، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية ،مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)

الدرجة الكلية من 50 درجة

42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية):

الدرجة الكلية 40 درجة

34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، 6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة ادبي

مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي علوم

مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة:

الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة

40 سؤالًا بدرجة واحدة ، 6 أسئلة بدرجتين، 4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهي أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا):

الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة

أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة ، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.