رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

رابط التسجيل الإلكتروني لـ استمارة الثانوية العامة 2024، ازدادات محركات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بتلك الكلمات البحثية.

ويقدم "الدستور" خدمة لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، خلال السطور التالية، وهي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وآخر موعد لتسجيلها.

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق موعد عمل الاستمارة الالكترنية، لدخول امتحانات الثانوية العامة، فلذلك يتسارع الطلبة والطالبات، لمليء بيانات الاستمارة، استعدادا للحصول على أرقام الجلوس، من خلال البحث عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يوم الخميس المقبل، موعد غلق باب التسجيل للاستمارة الالكترونية، لدخول طلاب الثانوية العامة اختبارات العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ويستطيع الطلبة والطالبات، الذين لن يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية، لدخول اختبارات الثانوية العامة هذا العام، الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت من شروط عمل الاستمارة الالكترونية لدخول الاختبارات، تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد، وفي حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا يمكنك إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط ، ثم اختيار الحساب الإلكتروني للمعلم أو الطالب.، والنقر على إنشاء البريد الإلكترونية.، كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ستظهر جميع بيانات الطالب بشكل مباشر للتأكد منها قبل البدء في إنشاء الحساب والتأكيد.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وبدأت المدارس الثانوي، فى تسليم الاستمارات من الطلبة والطالبات، وتشكيل لجان لمراجعة بيانات الطلاب، استعدادا لتسليمها لكنترولات تصحيح الثانوية العامة لاصدار أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.