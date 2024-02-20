الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

رابط التسجيل الإلكتروني لـ استمارة الثانوية العامة 2024، ازدادات محركات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، بتلك الكلمات البحثية.

ويقدم "الدستور" خدمة لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، خلال السطور التالية، وهي رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، وآخر موعد لتسجيلها.

مصدر بـ"التعليم" تشكيل لجان لمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة

 

تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق موعد عمل الاستمارة الالكترنية، لدخول امتحانات الثانوية العامة، فلذلك يتسارع الطلبة والطالبات، لمليء بيانات الاستمارة، استعدادا للحصول على أرقام الجلوس، من خلال البحث عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

 

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

يوم الخميس المقبل، موعد غلق باب التسجيل للاستمارة الالكترونية، لدخول طلاب الثانوية العامة اختبارات العام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ويستطيع الطلبة والطالبات، الذين لن يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية، لدخول اختبارات الثانوية العامة هذا العام،  الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

txt

توزيع درجات جميع المواد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

وجاءت من شروط عمل الاستمارة الالكترونية لدخول الاختبارات، تسجيل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد، وفي حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا يمكنك إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط ، ثم اختيار الحساب الإلكتروني للمعلم أو الطالب.، والنقر على إنشاء البريد الإلكترونية.، كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ستظهر جميع بيانات الطالب بشكل مباشر للتأكد منها قبل البدء في إنشاء الحساب والتأكيد.

آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

وبدأت المدارس الثانوي، فى تسليم الاستمارات من الطلبة والطالبات، وتشكيل لجان لمراجعة بيانات الطلاب، استعدادا لتسليمها لكنترولات تصحيح الثانوية العامة لاصدار أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

استمارات دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الصف الثالث الثانوي العام لاستمارة الإلكترونية طلاب الثانوية العامة دخول الاختبارات البريد الالكتروني الموحد

مواد متعلقة

مصدر بـ"التعليم" تشكيل لجان لمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية المصغرة لمشروع المدارس المصرية اليابانية

محافظ الفيوم يؤكد قوة التعاون البناء والمثمر بين الجانب المصرى واليابانى فى مجال التعليم

وزير التعليم يطمئن خلال اتصال هاتفى بمحافظ الوادى الجديد على الحالة الصحية للطلاب المصابين فى حادث السيرك 

حجازى: الملتقى الثقافى ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم

وزير التعليم ومحافظ الفيوم والسفير اليابانى يشهدون الملتقى الثقافى بين الطلاب المصريين واليابانيين بالمدرسة اليابانية

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 الإلكتروني لدخول الامتحانات

"التعليم" تخاطب المديريات لترشيح معلمين لجودة الأداء في التعليم الفني

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب