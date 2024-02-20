الثلاثاء 20 فبراير 2024
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مصر

وزير التعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم من الحدث

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لتوصيات ومخرجات لجنة التعليم التي عقدت في إطار الحوار الوطني "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، وذلك لاستعراض نتائج جهود اللجنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في مختلف الملفات.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور رضا حجازي أن إطلاق الحوار الوطنى عكس مدى إيجابية المشاركة المجتمعية لمختلف الأطراف بالتحاور والنقاش للوصول إلى حلول لمختلف التحديات، والأخذ بالأفكار الجديدة المميزة، مثمنا التوصيات التي خرجت بها لجنة التعليم في الحوار الوطني، والتي تستهدف تحقيق التطور الملموس في كافة الملفات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

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واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، نتائج جهود اللجنة التنفيذية التي وجه بتشكيلها لتنفيذ التوصيات، حيث أكد الدكتور رضا حجازي أنها تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ والتي سعت بكافة الجهود لتنفيذ جزء كبير منها على مدار الفترة الماضية، كما تأتي التوصيات في ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق التعليم المنصف والشامل، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمن توحيد سياسات التعليم، وتحقيق الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، والذي يعمل على تحقيق الأهداف التنموية، وتطوير المنظومة التعليمية.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والأستاذ خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

مخرجات الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية اللجنة التنفيذية الحوار الوطنى المشاركة المجتمعية المنظومة التعليمية

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