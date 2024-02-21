رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وطريقة عمل بريد إلكتروني موحد

يبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة، عبر محركات البحث على جوجل، عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، قبل ساعات قليلة تفصلنا عن موعد غلق باب التسجيل والمقرر غدًا الخميس.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

"الدستور" تقدم لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، تفاصيل الوصول لرابط رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، وآخر موعد لتسجيلها.

تفصلنا ساعات قليلة تفصلنا عن موعد غلق باب التسجيل الالكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وهو غدا الخميس.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

ويتسارع الطلبة والطالبات، لمليء بيانات الاستمارة، قبل غلق باب التسجيل الإلكتروني، عبر هذا الرابط من هنا.

وذلك استعدادا لتسليمها للمدارس لمراجعتها وتسليمها الكنترولات تصحيح الثانوية العامة، استعداد لتجهيز بطاقات أرقام الجلوس.

موعد غلق باب تسجيل استمارة الثانوية العامة

يغلق باب التسجيل للاستمارة الالكترونية، لدخول طلاب الثانوية العامة اختبارات العام الدراسي الحالي 2023/ 2024، غدا الخميس الموافق 22 فبراير، وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم.

وعبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستطيع الطلبة والطالبات، الذين لن يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية، لدخول اختبارات الثانوية العامة هذا العام.

ومن شروط عمل الاستمارة الالكترونية لدخول الاختبارات، تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد.

طريقة عمل بريد إلكتروني موحد

يمكنك إنشاء واحد من خلال قائمة إنشاء حساب البريد الإلكتروني، في حال لم يكن لديك بريدا إلكترونيًا موحدًا، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط من هنا.

ثم اختيار الحساب الإلكتروني للمعلم أو الطالب، والنقر على إنشاء البريد الإلكترونية.

و كتابة الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ستظهر جميع بيانات الطالب بشكل مباشر للتأكد منها قبل البدء في إنشاء الحساب والتأكيد.