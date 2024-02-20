الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الصفوف والثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لصفوف النقل وامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وامتحانات الثانوية العامة، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 

ويستعرض موقع "الدستور" التفاصيل الكاملة لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024  في التقرير التالي:

وفقًا للخريطة الزمنية المقرره للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي، فحددت الخريطة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع طلاب المدارس بدءًا من الصف الرابع الابتدائي مرورًا بامتحانات طلاب المرحلة الاعدادية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وزير التعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

امتحانات آخر العام 2024، تبدأ لسنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية  يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تقوم كل مديرية تعليمية، في المحافظات بوضع جدول امتحانات صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة وتضع أيضًا الامتحانات والتي تختلف من محافظة لأخرى.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، جاءت وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أن تبدأ امتحانات آخر العام 2024  للشهادة الاعدادية 2024 يوم 25 مايو المقبل.

بينما تختلف جدول امتحانات الشهادة الاعدادية من محافظة لأخرى كما تختلف طبيعة الامتحان باختلاف المحافظات.

كما تختلف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ امتحانات آخر العام 2024، وفقًا لكل محافظة

txt

مصدر بـ"التعليم" تشكيل لجان لمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

22 يونيو المقبل تبدأ اختبارات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بعد أن عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحان الثانوية العامة 2024 والذي كان وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024 يوم 15 يونيو المقبل.

وتعقد اختبارات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي، موحدة في جميع أنحاء الجمهورية ويتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، شهر مارس المقبل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 صفوف النقل امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام الدراسي الحالي موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 موعد امتحان الثانوية العامة 2024 امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 الفصل الدراسي الثاني الثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

وزير التعليم يستعرض نتائج جهود اللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى

"التعليم": قبول أعضاء جدد بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية

حجازى: نهدف لتأسيس وبناء جيل واع يقدر ويدرك المفهوم الحقيقى للدولة الوطنية

موضوعان و40 ألف جنيه.. "التعليم" تعلن تفاصيل جائزة "الفنجري"

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لكل شعبة

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

مصدر بـ"التعليم: تعليمات مشددة لجميع المدارس بضرورة الالتزام بخريطة توزيع المنهج

مصدر بـ"التعليم" تشكيل لجان لمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

ماذا يحدث بعد تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

انخفاض أسعار الذهب الآن فى مصر عيار 21 و24 رغم الارتفاع العالمى

بسبب إيراد "التوك توك".. أب يعذّب نجله حتى الموت فى المنيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟