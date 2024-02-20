موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع الصفوف والثانوية العامة

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لصفوف النقل وامتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وامتحانات الثانوية العامة، حيث ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ويستعرض موقع "الدستور" التفاصيل الكاملة لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 في التقرير التالي:

وفقًا للخريطة الزمنية المقرره للفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق العام الدراسي، فحددت الخريطة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لجميع طلاب المدارس بدءًا من الصف الرابع الابتدائي مرورًا بامتحانات طلاب المرحلة الاعدادية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

امتحانات آخر العام 2024، تبدأ لسنوات النقل في المرحلتين الابتدائية والاعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

تقوم كل مديرية تعليمية، في المحافظات بوضع جدول امتحانات صفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة وتضع أيضًا الامتحانات والتي تختلف من محافظة لأخرى.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، جاءت وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، أن تبدأ امتحانات آخر العام 2024 للشهادة الاعدادية 2024 يوم 25 مايو المقبل.

بينما تختلف جدول امتحانات الشهادة الاعدادية من محافظة لأخرى كما تختلف طبيعة الامتحان باختلاف المحافظات.

كما تختلف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ امتحانات آخر العام 2024، وفقًا لكل محافظة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

22 يونيو المقبل تبدأ اختبارات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بعد أن عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحان الثانوية العامة 2024 والذي كان وفق الخارطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024 يوم 15 يونيو المقبل.

وتعقد اختبارات الثانوية العامة 2024 للعام الدراسي الحالي، موحدة في جميع أنحاء الجمهورية ويتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، شهر مارس المقبل.