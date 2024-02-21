موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأرقام جلوس الطلاب

يبحث الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

"الدستور" ترصد فى التقرير التالي، خطوات إعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2023/2024، بما يتناسب مع جميع الشعب.

كنترولات الثانوية العامة، تستعد لاستلام استمارات الإلكترونية والورقية، من المدارس الثانوي، الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي.

وتقوم المدارس، حاليًا، بمراجعتها والتأكد من صحة البيانات فى تلك الاستمارتين.

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وذلك استعدادا لاصدار أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2024، واعتماد الجدول الرسمي لعقد الاختبارات، المقرر الإعلان عنه جدول خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد الموافقه علي ترتيب المواد واختيار الأيام، مع اتحاد طلاب مدارس مصر.

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، تعقد اختبارات الثانوية العامة، الدور الأول، بينما تعقد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، امتحانات الدور الثانى.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024

وعن توزيع الدرجات لمواد الثانوية العامة، ففي امتحان مادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي اختيار من متعدد، الدرجة الكلية للمادة من 80 درجة، مقسمة على 68 درجة للاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية.

وفي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، الدرجة الكلية من 50 درجة، متوزعه 42 درجة للاختبار من متعدد، سؤالين مقاليين من 4 درجات، سؤال تعبير من 4 درجات.

وفي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)، الدرجة الكلية 40 درجة، متوزعه 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤالًا، 6 درجات على الأسئلة المقالية وهما سؤالان فقط.

وفي مواد التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد أسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤالًا عليها 52 درجة، الأسئلة المقالية ستكون 4 فقط، وعليها 8 درجات، بواقع درجتين لكل سؤال.

وفي مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وعلوم البيئة، الدرجة الكلية لكل مادة 60 درجة، عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 بإجمالي 52 درجة، 40 سؤالًا بدرجة واحدة، 6 أسئلة بدرجتين، 4 أسئلة مقالية بـ8 درجات وهى أربعة أسئلة كل سؤال منها بدرجتين.

وفي مواد الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة الكلية لكل فرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، أسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤالًا بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهما 5 درجات.