تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد ورابط استمارة الثانوية العامة

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد خطوة أساسية لتسجيل استمارة الثانوية العامة والتي تسمح بدخول الطلاب امتحانات الصف الثالث الثانوي والتي تم تأجيلها ليوم 22يونيو المقبل وفق وزارة التربية والتعليم.

وتوضح الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد.

كيف احصل على البريد الموحد للطالب؟

لكي يتمكن الطالب من الحصول على البريد الموحد للطالب عليه الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو واتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا.

ثانيًا: اضغط على "خدمات إلكترونية".

ثالثًا: اضغط على الحساب المدرسي الموحد.

رابعًا: اختر "طالب" أو "معلم".

خامسًا: أدخل الرقم القومي الخاص بك.

سادسًا: أدخل كود الطالب أو المعلم الخاص بك.

سابعًا: اضغط على "تسجيل الدخول".

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

يستمر تسجيل استمارة الثانوية العامة حتى 22 فبراير الجاري، ويمكنك تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال الضغط على هنــــــــــــــا ، قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية، اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد، الضغط على كلمة تسجيل الدخول، كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني، تظهر استمارة الثانوية العامة الخاصة بالطالب.

قم بكتابة البيانات المطلوبة، طبقًا للبيانات المسجلة بالمدرسة، ثم قم برفع المستندات المطلوبة، طبقًا للأوراق المُسلمة بالمدرسة، وتأكد من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة، ثم قم بالضغط على حفظ، واطبع استمارة الثانوية العامة 2024 لتقديمها مع الاوراق المطلوبة للمدرسة اليت يدرس فيها طالب الثانوية العامة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 22 يونيو 2024 بعد أن أجلتها وزارة التربية والتعليم بدلًا من 16 يونيو 2024 ولم تصدر الوزارة حتى الان جدول امتحانات الثانوية العامة.