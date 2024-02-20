الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب btc اليوم الثلاثاء وباقي أعيرة الذهب

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب btc اليوم الثلاثاء، متأثر بتراجع سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة، حيث تراجع الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري - بنحو 10 جنيهات، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب btc اليوم الثلاثاء. 

سعر الجنيه الذهب btc اليوم

سعر الجنيه الذهب btc بى تى سي ذهب عيار21 : 31495 جنيه

سعر  نصف الجنيه الذهب بى تى سى عيار 21 : 15665 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في البورصة العالمية

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر وأسعار الأونصة بالدولار؟

سعر سبيكة btc اليوم 

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 139890 جنيه

سبيكة بى تى سي 100جرام : 449470 جنيه

سبيكة بى تى سي 50 جرام : 223170 جنيه

سعر الذهب اليوم

 

سعر الذهب اليوم عيار 24:

البيع: 4102.75 جنيه

الشراء: 4080 جنيه

 

سعر الذهب اليوم عيار 22

بيع: 3761 جنيه 

شراء: 3740 جنيه

 

 

سعر الذهب اليوم عيار 21: 

بيع: 3590 جنيه

شراء: 3570 جنيه 

 

 

سعر الذهب اليوم عيار 18: 

بيع: 3077.25 جنيه 

شراء: 3060 جنيه. 

 

 

سعر الذهب اليوم عيار 14: 

بيع: 2393.25 جنيه. 

شراء: 2380 جنيه. 

 

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 12

بيع: 2051.5

شراء: 2040

 

 

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 9

بيع: 1538.5 جنيه 

شراء: 1530 جنيه 

 

سعر الذهب بالدولار 

سجل سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاع جديد، فارتفعت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بحوالي 0.18% لتسجل 2،021.83 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة 0.46% إلى 2،033.40 دولار للأوقية.

وتأثر سعر الذهب بالدولار بصدور قرار الفائدة الأولية على الإقراض لبنك الصين الشعبي صباحا، والذي كان بمثابة مفاجأة للأسواق في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية يناير الماضي.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار للجرام والأونصة

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