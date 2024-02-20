سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

يشغل بال الآلاف من الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا طفيفًا بمصر وذلك بالتزامن مع عودة سوق الصاغة والبورصة العالمية للعمل.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024.

وقال أمير رزق، بصفته خبير المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفعت في كافة الأعيرة، وبلغت المستويات التالية:

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

متوسط سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى مبلغ 4114 جنيهًا مقارنًة 4091 جنيهًا ببداية التعاملات الصباحية (هذا السعر يكون غير شامل الضريبة والدمغة).

متوسط سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مبلغ 3600 جنيه مقارنًة بسعر 3580 جنيهًا في بداية تعاملات أمس (هذا السعر يكون غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب في مصر

متوسط سعر الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مبلغ 3086 جنيهًا مقارنًة بـ 3069 جنيهًا في بداية تعاملات الصباح (هذا السعر يكون غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب btc اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى مبلغ 28800 جنيه مقارنًة بـ 28065 جنيهًا في بداية تعاملات الصباح (هذا السعر تكون غير شامل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتابع «خبير المشغولات الذهبية»، خلال تصريحات صحفية أن مصنعية جرام الذهب عيار 21 ستتراوح قيمتها ما بين 3 و3.5% من سعره، بينما ستتراوح قيمة مصنعية الذهب في عيار 18 ما بين 5 و5.5%.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، اليوم حيث أن أدى التراجع الطفيف في الدولار الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط لزيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن.

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وارتفع سعر الذهب خلال العقود الفورية 0.19% إلى 2016.99 دولار للأوقية، ومسجلا أعلى مستوياته منذ يوم 13 فبراير، فيما أن ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.21% إلى حوالي 2028.40 دولار للأوقية.