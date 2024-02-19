الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تقرير: تسارع نمو حركة الذهب في مصر من 2019 حتى 2023

الذهب
الذهب

رصد تحليل جديد من جولد بيليون، تطورات حجم الطلب على الذهب في السوق المصرية، وكذلك نسب زيادة أسعار الذهب في الأسواق منذ عام 2019 وحتى عام 2023، والذي كشف تسارع نمو حركة الذهب في مصر.

وذكر التقرير أنه خلال عام 2019، بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 29.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية بواقع 2.5 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بواقع 26.7 طن، وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاعًا بنسبة 6% بمقدار 38 جنيه للجرام عيار 21، وحقق سعر الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 18.3%، ليربح 235 دولار لكل أونصة 

وأضاف التقرير، أن عام 2020 بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 23.5 طن وحققت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.2 طن وبلغت مشتريات المشغولات الذهبية 21.3 طن، وحقق سعر الذهب المحلي ارتفاع بنسبة 22% بمقدار 147 جنيه للجرام عيار 21 وحققت الأونصة العالمية ارتفاع بنسبة 25% ليربح 381 دولار لكل أونصة 

وفيما يتعلق بأداء الذهب خلال عام 2021، بلغ مجمل مشتريات الذهب في مصر 34.1 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية 2.4 طن وسجلت مشتريات المشغولات الذهبية 31.7 طن وسعر الذهب المحلي انخفض بنسبة 3.5% بمقدار 29 جنيه للجرام عيار 21، وحقق سعر الأونصة العالمية انخفاض بنسبة 3.7% ليفقد 70 دولار لكل أونصة 

ويرصد تقرير جولد بيليون أن عام 2022 بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر: 51.5 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 19.2 طن ومشتريات المشغولات الذهبية 32.3 طن وسعر الذهب المحلي حقق ارتفاع بنسبة 107% بمقدار 851 جنيه للجرام عيار 21 وهذه هي بداية أزمة العملة في مصر مما تسبب في قفزات كبيرة للذهب طوال عام 2022 كما حقق سعر الأونصة العالمية انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولار لكل أونصة


وبنهاية عام  2023 بلغ إجمالي حجم مشتريات الذهب في مصر: 57 طن منها مشتريات السبائك والعملات الذهبية: 30.3 طن ومشتريات المشغولات الذهبية بلغت 26.7 طن وسعر الذهب المحلي ارتفع بنسبة 87.6% بمقدار 1480 جنيه للجرام عيار 21 وسعر الأونصة العالمية ارتفع بنسبة 13% ليربح 239 دولار لكل أونصة 

ولفت إلى أن مشتريات المصريين للسبائك والعملات الذهب بدأت تحقق قفزات كبيرة بدءًا من عام 2024 بسبب أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، كما تراجع الطلب على المشغولات الذهب بشكل تدريجي عند المقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.

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