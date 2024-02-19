الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 محور اهتمام الملايين من المصريين حاليا خاصة الراغبين في استثمار مدخراتهم حيث يسجل معدن الذهب حالة من التذبذب الملحوظ في الأسواق المصرية من بين الارتفاع الانخفاض الغير مبرر رغم تراجعة في البورصة العالمية خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

يتناول التقرير التالي سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وفقا للمنصات الإلكترونية المخصصة لتسعير الذهب حيث جاءت أسعار التداول كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم الاثنين الموافق 19 - 2 - 2024 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4091 جنيه.

الشراء 4050 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم الاثنين الموافق 19 - 2 - 2024 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3580 جنيه.

الشراء 3530 جنيه.

استقرار حذر.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالجنيه والدولار

الذهب يتراجع 80 جنيهًا خلال أسبوع

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الاثنين الموافق 19 - 2 - 2024 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3069 جنيه.

الشراء 3009 جنيه.

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق 19 - 2 - 2024 في محلات الصاغة المصرية

البيع 28065 جنيه.

الشراء 28065 جنيه.

ويضاف على الأسعار السابقة لتداول الذهب رسوم مصنعية ودمغة وضرائب على كل جرام وفقا للعيار المتداول والتي تختلف من محل لأخر وفقا لجودة مصنعية المشغولات الذهبية.

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أسعار الذهب حاليا آخر تحديث له اليوم السبت 17 فبراير 2024

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

أسعار الذهب عالميا بالدولار في البورصة 

سجلت مؤشرات البورصة العالمية تراجع بنسبة 0.36 % بقيمة 2 دولار في المعدن النفيس حيث سجلت أونصة الذهب والتي توم نحو 31.1 جرام في بورصة نيويورك نحو 2013 دولار وهو ما يعد استقرار نسبي حيث سجل جرام الذهب من عيار 18 نحو 54.14 $ وجرام الذهب من عيار 21 نحو 59.55 $ وجرام الذهب من عيار 24 نحو 64.96 $.

ويرجع الخبراء الارتفاعات السابقة والاستقرار الحالي لأسعار الذهب العالمية بالدولار في البورصة إلى الحرب غزة والضربة العسكرية التي وجهتها امريكا بالتعاون مع بريطانية إلى الحوثيين في اليمن والذي يدخل في الشهر الخامس على التوالي.

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