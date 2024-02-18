سعر العمرة 2024 في رمضان.. والأوراق المطلوبة للسفر

مع اقتراب الشهر الكريم زادت معدلات البحث عن سعر العمرة 2024 في رمضان من الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي 2024-1445 ولم يعد يتبقى سوى بضعة أيام فقط على السفر إلى المملكة العربية السعودية حيث أعلنت بالفعل لجنة الحج والعمرة التابعة لوزارة الساحة عن تكلفة برامج العمرة.

سعر العمرة 2024 في رمضان

أعلنت وزارة السياحة عن سعر العمرة 2024 في رمضان والتي تختلف من برنامج إلى أخر وفقا لبعد سكن المعتمرين عن الحرم المكي بالإضافة إلى تصنيف فندق الإقامة والخدمة التي يحصل عليها المعتمر والتي تتناسب مع إمكانياتهم المادية وفقا لكل برنامج وهى كما يلي:-

الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024

تتلخص الأوراق اللازمة لأداء عمرة رمضان 2024 فيما يلي:-

جواز سفر صالح لا يقل عن 6 شهور بعد تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء بدون استخدام النظارات وبحجاب للسيدات.

شهادة تطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي مرسل معها إيصال السداد للكبار وتكون شاهادة مختومة بختم الدولة.

تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

تصريح السفر من جهة العمل.

صورة من شهادة ميلاد الأطفال الأقل من 6 سنوات.

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